Копипаст и постинг 100 текстов и файлов

Задача: https://goo.gl/L6e2CO копипаст 100 текстов

УКАЖИТЕ ЦЕНУ ЗА 100 ТЕКСТОВ

Требования к контенту и уникальности:

- убирать упоминания изначального сайта, убирать ссылки на изначальный ресурс, если таковые есть

- уникальность НЕ ВАЖНА

- перетягивать 1-ну картинку с 1 товара

- скачивать архив с модулем, если файлов несколько - собирать в 1 архив

Порядок работы:

1. Заходим https://goo.gl/L6e2CO

2. Захожим в описание модуля, копируем, скачиваем файл приложенный к модулю

3. Постим на мой ресурс, постим картинку, закачиваем на мой ресурс скачанный файл