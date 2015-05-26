Копипаст и постинг 100 текстов и файлов

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен13 заявок266 просмотров

Задача: https://goo.gl/L6e2CO копипаст 100 текстов

УКАЖИТЕ ЦЕНУ ЗА 100 ТЕКСТОВ

Требования к контенту и уникальности:

- убирать упоминания изначального сайта, убирать ссылки на изначальный ресурс, если таковые есть

- уникальность НЕ ВАЖНА

- перетягивать 1-ну картинку с 1 товара

- скачивать архив с модулем, если файлов несколько - собирать в 1 архив

Порядок работы:

1. Заходим https://goo.gl/L6e2CO

2. Захожим в описание модуля, копируем, скачиваем файл приложенный к модулю

3. Постим на мой ресурс, постим картинку, закачиваем на мой ресурс скачанный файл

10 лет назад
qazaq1
Егор 
44 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 отзывов

Выбранный исполнитель

selentina
Наталья 
42 года
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 лет назад
$12
1 день
Очень быстро и качественно Наталья перепостила материалы, на техническую тему в соотвествующие разделы Все ок
Рекомендую, Егор - отличный заказчик. Оплата сразу после выполнения задачи.

Заявки фрилансеров

selentina
Наталья 
42 года
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 лет назад