Редактирование и дополнение текста картинками

Редактирование и КорректураЗакрыт1 заявка258 просмотров
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Есть текст в сыром виде, нужно его отредактировать, некоторые предложения заменить , оформить визуально с картинками , стрелочками, ит д , в формате html. Пример того, что должно получиться

http://www.commerce1.ru/

http://www.smartinfomarketing.ru/sales/

http://www.smartinfomarketing.ru/gold/course.htm

http://www.smartinfomarketing.ru/list/program.htm

icq 341 102 321

13 лет назад
andysky
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад