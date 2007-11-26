Рерайт статей

Редактирование и КорректураЗавершен19 заявок568 просмотров
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нужно сделать рерайт 20-25 статей по 1.8-2 тыс знаков

70центов за 1тыс знаков

мои данные 363266265

16 лет назад
q111
NaN летУкраина
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранные исполнители
UniText
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
Poul-Alpha
Павел 
32 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
"Человек хороший, работу сделал в срок и довольно качественно, мне понравилось.
Очень интересный заказчик, честный и не сильно требует. Очень рекомендую, особенно, начинающим.
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