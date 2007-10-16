Рерайт переводов

Требуется человек который будет приводить в 100% вид переводы сделанные другим человеком которые на 80% в идеальном состоянии.

Потому как тут не так много работы(естественно проще делать это, чем с нуля) платить буду меньше стандартных цен.

Ваши цены за 1000 символов указывайте и оставляйте свою icq(только icq, email мне не нужны ваши), так же вы должны быть каждый день онлайн(чтоб у меня небыло проблем с вами связаться)