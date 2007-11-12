Работа состоит в проверке готовых статей на плагиат в Яндексе.

Я вышлю около 300 статей, их надо построчно ввести в строчку поиска Яндекса. Если совпадет 3 слова из строчки - обозначить ее как плагиат и переслать обратно.

Работа не пыльная, чисто механическая. Для тех, у кого много времени и есть доступ в Интернет.

Возможно дальнейшее сотрудничество.