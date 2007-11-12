CopyPaste

$10
Редактирование и КорректураЗавершен33 заявки660 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Работа состоит в проверке готовых статей на плагиат в Яндексе.

Я вышлю около 300 статей, их надо построчно ввести в строчку поиска Яндекса. Если совпадет 3 слова из строчки - обозначить ее как плагиат и переслать обратно.

Работа не пыльная, чисто механическая. Для тех, у кого много времени и есть доступ в Интернет.

Возможно дальнейшее сотрудничество.

16 лет назад
kristem
44 годаКанада
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
v-diatlov
36 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$10
Отлично и в срок выполнил задание. После согласования сделал даже больше того, что требовалось. Надеюсь сотрудничать еще.
Рад был работать с заказчиком. Приятный человек, задачу ставит точно, рекомендации дает целевые. Цены устанавливает реальные. Готов и дальше продолжать с ним сотрудничество.