Рерайт сайта на русском о вебе

Редактирование и КорректураЗакрыт10 заявок299 просмотров
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Нужно сделать рерайт русского сайта о веб-технологиях. Темы: создание сайтов, презентаций, продвижение и т.д.

+ Подобрать материалы и сделать рерайт в текущие разделы сайта.

Цена вопроса - до 30 у.е.

Спасибо.

16 лет назад
svyatko
36 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
99 отзывов(-4)
Выбранный исполнитель
maly5h
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$150
15 дней
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