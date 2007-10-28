Рерайт сайта на русском о вебе

Требуется человек который будет приводить в 100% вид переводы сделанные другим человеком которые на 80% в идеальном состоянии. Потому как тут не так много работы(естественно проще делать это, чем с нуля) платить буду меньше стандартных цен. Ваши ...
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Нужно сделать рерайт русского сайта о веб-технологиях. Темы: создание сайтов, презентаций, продвижение и т.д.
+ Подобрать материалы и сделать рерайт в текущие разделы сайта.
Цена вопроса - до 30 у.е.
Спасибо.
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