Технический редактор текста по IT-тематике

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт1 заявка343 просмотра

Требуется технический редактор для редактирования текста, переводенного с английского на русский. Тематика - серверы под Linux, RAID-массивы (мануалы к продуктам Sgi infinite storage).

Требования:

- знание технической терминологии по данной тематике

- высокая грамотность

Общий объем - порядка 300 переводческих страниц (1 стр.=1800 знаков с пробелами).

Сроки и стоимость - по договоренности.

Контакты для связи: [email protected]

Просьба не писать ответы в комментариях, а направлять сразу на почту.

Linux
17 лет назад
Infotran
Сергей 
41 год
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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