Требуется составление логического текста из статей, собранных из 3-7 источников и распределенных на 30 подзаголовков. Необходимо удалить дубли и кашу, сделать текст релевантным подзаголовку с уникальностью более 65% по ext.ru/antiplagiat. Работа выполняется в программе. Оплата составит 30000 рублей за 100 статей.