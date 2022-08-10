Транскрибация

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрытнет заявок76 просмотров

Добрый день. Необходимо транскрибировать интервью длительностью от 1 часа. Есть пример готовой работы в уачестве образца. Сколько возьмёте за 1 мин?

Возможна ли оплата на Юmoney?

3 года назад
Tigrenok_749
Наталья 
33 года
5 лет в сервисе
Была
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров