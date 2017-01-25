*Контрольная по логическому менеджменту

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрытнет заявок99 просмотров

Предмет : Логистический менеджмент

Тема- Разработка и реализация логистической стратегии.

Кол-во страниц по методичке

Оригинальность 60%

8 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров