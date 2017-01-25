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Доклад по логистический менеджмент
доклад по логистический менеджмент
дисциплина - логистический менеджмент
тема - доклад на защиту
количество страниц -2-3
оригинальность -60% (отчет с сайта антиплагиат.ру приложить)
шрифт - 14 pt
крайний срок сдачи - 25.01.2017
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