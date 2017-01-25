Доклад по логистический менеджмент

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доклад по логистический менеджмент

дисциплина - логистический менеджмент

тема - доклад на защиту

количество страниц -2-3

оригинальность -60% (отчет с сайта антиплагиат.ру приложить)

шрифт - 14 pt

крайний срок сдачи - 25.01.2017

8 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

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Нет заявок фрилансеров