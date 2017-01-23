Дипломная работа - Китайский язык

Вид работы: Дипломная работаПредмет: Китайский языкТема работы: Имя прилагательное и модели его образования в современном китайском языке.Количество страниц: 60Срoк сдачи: 17-02-2017Работа на русском с примерами на китайском, используя учебник Готлиба О.М. и Горелова.