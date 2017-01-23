Дипломная работа - Китайский язык

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Вид работы: Дипломная работаПредмет: Китайский языкТема работы: Имя прилагательное и модели его образования в современном китайском языке.Количество страниц: 60Срoк сдачи: 17-02-2017Работа на русском с примерами на китайском, используя учебник Готлиба О.М. и Горелова. 

8 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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