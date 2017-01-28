Курсовая по управлению ресурсами организации

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Закрыт2 заявки105 просмотров

ДИСЦИПЛИНА * Управление ресурсами организации 

ТЕМА РАБОТЫ * Управление затратами на предприятии 

КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ * минимум 40 

ШРИФТ * Times New Roman 14 pt 

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 70% 

КРАЙНИЙ СРОК СДАЧИ 

РАБОТЫ 28.01.2017 

ПОЖЕЛАНИЯ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 1. Строго соблюдать структуру и логику изложения работы (теория – анализ – предложения по совершенствованию предмета исследования). 2. Пользоваться достоверными источниками и литературой и обязательно указывать ссылки на источники в тексте.

8 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

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