Создание выжимок информации и интеллект карт

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт1 заявка89 просмотров

Нужен регулярный анализ информации и создание выжимок (дайджестов в формате пункт-подпункт). В том числе создание интеллект карт. Желательно техническое образование и знание принципов системного анализа. 

После заявки сразу предоставим минимальное тестовое задание: абзац текста, из которого необходимо будет создать выжимку с интеллект картой.

8 лет назад
lofti
38 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров