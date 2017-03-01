2 дипломные по педагогике

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Закрыт8 заявок151 просмотр

ДИСЦИПЛИНА * Педагогика 

ТЕМА РАБОТЫ * личным сообщением 

КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ * по 35 каждая 

ШРИФТ * Times New Roman 14 pt 

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 60% 

КРАЙНИЙ СРОК СДАЧИ 

РАБОТЫ 01.03.2017 

ПОЖЕЛАНИЯ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 2 дипломных работы по 35 стр.+ приложение . Правила оформления дипломов во вложенных файлах личным сообщением

8 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

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