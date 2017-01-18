Добрый день. Необходимо выполнить работу по "Проектирование фундамента под промежуточную опору мостовой конструкции". Можно без чертежей только расчеты. Все выполняется точь-в-точь по методичке. Номер варианта и город строительства укажу в личном сообщении. ...
Дипломная Дизайн-проект интерьера студенческого общежития
Нужно выполнить дипломную работу на тему "Дизайн-проект интерьера студенческого общежития"
Дипломная начинается с курсовой -1 го этапа:
Курсовая 20-30 стр.
1.Введение
2.Научно-исторический раздел. Исследовательская работа. Описать аналоги, типы общественных
интерьеров (в данном случае студенческих общежитий)
3.Художественно-проектный раздел. Описание идеи
4.Проект интерьера жилого помещения общежития (зона отдыха, рабочая зона, или
комната для иностранных гостей). Описать концепцию.
Приложения- 3d визуализации, чертежи (планы, развертки). Также приветствуются эскизы от
руки. Это то, что будет печататься на планшет.
На курсовую предоставить визуализации жилой комнаты, обеденной зоны, санузла, т.е.
части этажа общежития, чтобы показать концепцию, а на диплом будут
дорабатываться остальные помещения.
Потом курсовая расширяется до дипломной.
Визуализации в 3ds max и чертежи (autocad), размером 1м на 1,4 м, пояснительная записка на 60 стр.
Методичка и образец приложены.
Курсовая нужна до 1 февраля, остальное - в течение 20 дней после.
Оплата по факту, частями, по мере сдачи работы
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен8 лет назад
Дипломная работа "Проект общедоступной столовой на 97 мест с гриль-баром на 24 места" До 100 листов, срок до 4 февраля! От вас цена. Оплата по факту, частями. ИЛи сбрЗакрыт8 лет назад
задание во вложении срок 8 дней АП 60% план нужно согласовать перед началом работы сумму пишите в рубляхЗакрыт8 лет назад
Нужно по заданной теме написать отчет (на русском), примерно на 15 листов. Сделать презентацию на английском с комментариями по каждому слайду. Образцы вышлю потенциальному исполнителю. В презентации очень нужны финансовые показатели, графики таблички, больше ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно выполнить 3 курсовых и 1 контрольную работу. Везде вариант № 2Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Написание двух частей курсового проекта. 1. Анализ особенностей социально-экономического развития монопрофильных муниципальных образований Республики Хакасия. 2. Влияние особенностей монопрофильных муниципальных образований на развитие региона (в частности Республики Хакасия). Выявление проблем, чем больше, ...Закрыт8 лет назад
ДИСЦИПЛИНА * Макроэкономика ТЕМА РАБОТЫ * налоги и налоговая система государства КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ * 30 ШРИФТ * Times New Roman 14 pt ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 40% КРАЙНИЙ СРОК СДАЧИ РАБОТЫ ...Рефераты, Курсовые и Дипломы9 заявокЗакрыт8 лет назад
ДИСЦИПЛИНА * Теоретическая механика ТЕМА РАБОТЫ * Задачу (5 вариант) нужно решить 4 способами: принцип даламбера-Лагранжа ;принцип возможных перемешанный;уравнение Лагранжа 2 рода;теорема устойчивости КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ * - ШРИФТ * Times New Roman ...Закрыт8 лет назад
Курсовая. Педагогика. Теория обучения Объем 30-40 стр Уникальность 80% Методы нет. Есть оглавление утвержденное Вуз РФЗакрыт8 лет назад
До 25 янв. Курсовая. Высшая математика. Объем не менее 30 стр, 70 % оригинальности. Срок: 25.01.17. 3 курс. Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал)ТюмГУЗакрыт8 лет назад