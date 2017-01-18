Дипломная Дизайн-проект интерьера студенческого общежития

Нужно выполнить дипломную работу на тему "Дизайн-проект интерьера студенческого общежития"

Дипломная начинается с курсовой -1 го этапа:

Курсовая 20-30 стр.

1.Введение

2.Научно-исторический раздел. Исследовательская работа. Описать аналоги, типы общественных

интерьеров (в данном случае студенческих общежитий)

3.Художественно-проектный раздел. Описание идеи

4.Проект интерьера жилого помещения общежития (зона отдыха, рабочая зона, или

комната для иностранных гостей). Описать концепцию.

Приложения- 3d визуализации, чертежи (планы, развертки). Также приветствуются эскизы от

руки. Это то, что будет печататься на планшет.

На курсовую предоставить визуализации жилой комнаты, обеденной зоны, санузла, т.е.

части этажа общежития, чтобы показать концепцию, а на диплом будут

дорабатываться остальные помещения.

Потом курсовая расширяется до дипломной.

Визуализации в 3ds max и чертежи (autocad), размером 1м на 1,4 м, пояснительная записка на 60 стр.

Методичка и образец приложены.

Курсовая нужна до 1 февраля, остальное - в течение 20 дней после.

Оплата по факту, частями, по мере сдачи работы