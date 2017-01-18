Курсовая Нефтегазопромысловое оборудование

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Закрыт1 заявка100 просмотров

задание во вложении

срок 8 дней

АП 60%

план нужно согласовать перед началом работы 

сумму пишите в рублях 

8 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров