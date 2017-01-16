Влияние санкций на оборот продукта между Россией и Нидерландами

Нужно по заданной теме написать отчет (на русском), примерно на 15 листов. Сделать презентацию на английском с комментариями по каждому слайду. Образцы вышлю потенциальному исполнителю. В презентации очень нужны финансовые показатели, графики таблички, больше такого что описывает ситуацию и явно показывает спад после введения эмбарго.

Продукт предпочтительно сыр, но можно и поменять. Если менять, то сегодня нужно будет обязательно одобрить.

Задачи практики:

- Узнать, вырос ли объем продукции, цены и товарооборот сельского хозяйства в России из-за политики импортозамещения;

- Выявить изменение объема экспорта;

- Использовать статистические данные о производстве и импорте сельскохозяйственной продукции;

- Провести интервью с двумя ключевыми игроками транспортного сектора, чтобы узнать об изменениях в производственных потоках.

Бюджет 2000 руб., срок до 22го января