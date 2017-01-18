Дипломная Проект общедоступной столовой

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Закрыт4 заявки142 просмотра

Дипломная работа "Проект общедоступной столовой на 97 мест с гриль-баром на 24 места"

До 100 листов, срок до 4 февраля!

От вас цена. Оплата по факту, частями. ИЛи сбр

8 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

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