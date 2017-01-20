реферат по философии

дисциплина - философия

тема - Тема Б. Спиноза "Этика"

количество страниц - 20

оригинальность -60% (отчет с сайта антиплагиат.ру приложить)

шрифт - 14 pt

крайний срок сдачи - до 10.00 по МСК 20.01.2017

дополнительная информация - Нужно прям каждую главу анализировать, но не обязательно каждую часть в главе, есть пример и начатый реферат Прилагаю пример подобной работы Я думаю, ты мог бы заметить, что Спиноза начинает с определений, которые он дает основным понятиям. Почему ты это пропустил? А эти определения тебе (и Спинозе понадобятся) Далее ты показываешь , какие аксиомы перечисляет автор и затем пересказываешь основные положения с доказательствами. Конечно, это нужно бы понять, разобраться, что такое схолия, коллорарий и т.д. Конечно, пересказ здесь довольно трудный, но ты сам этого хотел. Кроме того, вполне достаточно писать(с.2) или (с. 7), Так принято во всем мире, и нам нет необходимости эту традицию нарушать. Правда, принято делать ссылки в квадратных скобках: {с. 16}, но вы ведь сразу же помрете от непосильного труда. Кроме того, можно не каждое положение пересказывать, а выбирать самые главные. Или объединить сходные положения общим указанием на них. Ну и т.д.