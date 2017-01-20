Добрый день. Необходимо выполнить работу по "Проектирование фундамента под промежуточную опору мостовой конструкции". Можно без чертежей только расчеты. Все выполняется точь-в-точь по методичке. Номер варианта и город строительства укажу в личном сообщении. ...
Реферат по философии
реферат по философии
дисциплина - философия
тема - Тема Б. Спиноза "Этика"
количество страниц - 20
оригинальность -60% (отчет с сайта антиплагиат.ру приложить)
шрифт - 14 pt
крайний срок сдачи - до 10.00 по МСК 20.01.2017
дополнительная информация - Нужно прям каждую главу анализировать, но не обязательно каждую часть в главе, есть пример и начатый реферат Прилагаю пример подобной работы Я думаю, ты мог бы заметить, что Спиноза начинает с определений, которые он дает основным понятиям. Почему ты это пропустил? А эти определения тебе (и Спинозе понадобятся) Далее ты показываешь , какие аксиомы перечисляет автор и затем пересказываешь основные положения с доказательствами. Конечно, это нужно бы понять, разобраться, что такое схолия, коллорарий и т.д. Конечно, пересказ здесь довольно трудный, но ты сам этого хотел. Кроме того, вполне достаточно писать(с.2) или (с. 7), Так принято во всем мире, и нам нет необходимости эту традицию нарушать. Правда, принято делать ссылки в квадратных скобках: {с. 16}, но вы ведь сразу же помрете от непосильного труда. Кроме того, можно не каждое положение пересказывать, а выбирать самые главные. Или объединить сходные положения общим указанием на них. Ну и т.д.
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