Курсовая работа по технической защите информации

Нужно сделать курсовую работу по теме: "Техническая защита информации" "Розробка технічних умов, та надання рекомендації, по захисту інформації в аеропорту "Київ"(Жуляни). Текст не должен превышать 12-15 страниц. Должна быть раскрыта сама суть рекомендаций, без лишних дополнений. Язык написания украинский - желательно. Cрок выполнения две недели.