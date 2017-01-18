Курсовая работа по технической защите информации

$25
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Закрыт3 заявки127 просмотров

Нужно сделать курсовую работу по теме: "Техническая защита информации"                                                                                     "Розробка технічних умов, та надання рекомендації, по захисту інформації в аеропорту "Київ"(Жуляни).                                       Текст не должен превышать 12-15 страниц.  Должна быть раскрыта сама суть рекомендаций, без лишних дополнений.                Язык написания украинский - желательно. Cрок выполнения две недели.

8 лет назад
CatCorsair
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Был
8 лет назад

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