Дипломная работа-Бухгалтерский учет и анализ

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт6 заявок138 просмотров

ДИСЦИПЛИНА * Бухгалтерский учет и анализ 

ТЕМА РАБОТЫ * – личным сообщение + методички 

КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ * 80 

ШРИФТ * Times New Roman 14 pt 

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 80% 

КРАЙНИЙ СРОК СДАЧИ 

РАБОТЫ 02.02.2017 

ПОЖЕЛАНИЯ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ www.e-disclosure.ru/porta... Ссылка с данными о предприятии АО «18-й Таксомоторный парк»

8 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров