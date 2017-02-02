Добрый день. Необходимо выполнить работу по "Проектирование фундамента под промежуточную опору мостовой конструкции". Можно без чертежей только расчеты. Все выполняется точь-в-точь по методичке. Номер варианта и город строительства укажу в личном сообщении. ...
Дипломная работа-Бухгалтерский учет и анализ
ДИСЦИПЛИНА * Бухгалтерский учет и анализ
ТЕМА РАБОТЫ * – личным сообщение + методички
КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ * 80
ШРИФТ * Times New Roman 14 pt
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 80%
КРАЙНИЙ СРОК СДАЧИ
РАБОТЫ 02.02.2017
ПОЖЕЛАНИЯ И
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ www.e-disclosure.ru/porta... Ссылка с данными о предприятии АО «18-й Таксомоторный парк»
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