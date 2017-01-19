Дипломная ИВТ готовая

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт2 заявки124 просмотра

Нужна готовая работа по ИВТ, подходящая под методичку, или которую вы можете в соответствии с ней отредактировать. Соответственно, в рамках работы должен быть разработан какой-то программный продукт, он нужен обязательно.

Тема может быть общей, а может в рамках какой-то организации. Жду ваши предложения.

8 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров