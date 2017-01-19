Добрый день. Необходимо выполнить работу по "Проектирование фундамента под промежуточную опору мостовой конструкции". Можно без чертежей только расчеты. Все выполняется точь-в-точь по методичке. Номер варианта и город строительства укажу в личном сообщении. ...
Небольшая доработка по замечаниям преподавателя
- оформить по ГОСТ
- Внести исправления указанные по тексту
- Добавить ссылки на источники по тексту
- Добавить во 2 главу формулы указанные на скане 12
- Пункт 2.3 добавить таблицу скан 11
- Таблицу 1 из пункта 2.3 перенести в приложение и отредактировать в соответствии с требованиями
- Написать минимум 2 вывода к каждой главе, минимум 3-5 выводов и рекомендаций в заключении
- сделать 50 источников в списке литературы Файл с дипломом исполнителю.
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