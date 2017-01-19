Небольшая доработка по замечаниям преподавателя

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт5 заявок88 просмотров
  • оформить по ГОСТ
  • Внести исправления указанные по тексту
  • Добавить ссылки на источники по тексту
  • Добавить во 2 главу формулы указанные на скане 12
  • Пункт 2.3 добавить таблицу скан 11
  • Таблицу 1 из пункта 2.3 перенести в приложение и отредактировать в соответствии с требованиями
  • Написать минимум 2 вывода к каждой главе, минимум 3-5 выводов и рекомендаций в заключении
  • сделать 50 источников в списке литературы Файл с дипломом исполнителю.
Срок сдачи 27.01
8 лет назад
Arturich
Артур 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров