Доклад по пожарной технике

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт6 заявок102 просмотра

ДИСЦИПЛИНА * Пожарная техника 

ТЕМА РАБОТЫ * Совершенствование технического обеспечения пожарной техники в современных условиях 

КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ * 4-5 

ШРИФТ * Times New Roman 14 pt 

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 60% 

КРАЙНИЙ СРОК СДАЧИ 

РАБОТЫ 22.01.2017

8 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров