Радиопередатчики морской подвижной службы на частоту 440-456 МГц Нужно сделать так же как и в предоставленном примере оформления. Вариант курсового 66.
Курсовая по математике
Подробное задание приложил
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