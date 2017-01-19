*Радиопередатчики морской подвижной службы на частоту 440-456 МГц

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Радиопередатчики морской подвижной службы на частоту 440-456 МГц 

Нужно сделать так же как и в предоставленном примере оформления. Вариант курсового 66.

8 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

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