Срочно! Курсовая работа по Мэнеджменту

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курсовая работа по Мэнеджмент  

дисциплина – Мэнеджмент  

тема – в задании  

количество страниц – 30  

оригинальность -30% (отчет с сайта антиплагиат.ру приложить)  

шрифт – 14 pt  

крайний срок сдачи – 23.01.2017 до 19.00 по МСК

8 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

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