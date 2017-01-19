Разработка программы по распознаванию и написание отчета

Это задание по разработке алгоритма/программы по распознаванию образов и написанию отчета

Формат для отчета:

Шрифт: Times New Roman 14 кегль.

Межстрочный интервал – 1.5.

Поля: верхнее, нижнее – 2.0 см., левое – 3.0 см., правое – 2.0 см.

Замечание. Если у Вас уже есть некое готовое решение для моих запросов, то я бы хотел его рассмотреть. Оплата в таком случае останется той же (в случае, если ваше готовое решение в достаточной степени удовлетворяет мои запросы).