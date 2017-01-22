Радиопередатчики морской подвижной службы на частоту 440-456 МГц Нужно сделать так же как и в предоставленном примере оформления. Вариант курсового 66.
Курсовая работа по СУЭП (конечные автоматы)
Есть пример данной работы, прикрепил в приложении, так-же в приложении задание к моему варианту (4 задание)
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