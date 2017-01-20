Курсовая: горное дело.

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Закрытнет заявок126 просмотров

Здравствуйте.

Нужно написать курсовую.

Тема: Параметры и организация технологических процессов на карьере.

Объем 25-30 страниц.

Данные прилагаем.

Уникальность от 70% по антиплагиату.

Интересует цена.

Срок  5-6 дней.

Ждем ваших заявок.

8 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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