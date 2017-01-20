Радиопередатчики морской подвижной службы на частоту 440-456 МГц Нужно сделать так же как и в предоставленном примере оформления. Вариант курсового 66.
Курсовая: горное дело.
Здравствуйте.
Нужно написать курсовую.
Тема: Параметры и организация технологических процессов на карьере.
Объем 25-30 страниц.
Данные прилагаем.
Уникальность от 70% по антиплагиату.
Интересует цена.
Срок 5-6 дней.
Ждем ваших заявок.
Заявки фрилансеров
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