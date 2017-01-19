Курсовая по логистике

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Закрыт2 заявки84 просмотра

Логистика промышленных предприятий.

План курсовой работы во вложении. 

Курсовую необходимо написать по любому предприятию по производству спирта.

8 лет назад
PototskayaS
Светлана 
44 года
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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