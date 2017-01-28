Найти минимум функции двумя методами, оценить сходимость методов. Само задание прикреплю архивом. Оплата моментальная, работу оцениваю в 1000 рублей
#курсовая работа по Механизмы и приспособления для ремонта А
курсовая работа по Механизмы и приспособления для ремонта АМТС
дисциплина - Механизмы и приспособления для ремонта АМТС
тема - проектирование оборудования для механизации подъемно-транспортных работ
количество страниц - примерно 30
оригинальность -50% (отчет с сайта антиплагиат.ру приложить)
шрифт - 14 pt
крайний срок сдачи - 28.01.2017
дополнительная информация - + чертеж оборудования подъемно-транспортных работ. Формат а4
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