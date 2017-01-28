#курсовая работа по Механизмы и приспособления для ремонта А

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курсовая работа по Механизмы и приспособления для ремонта АМТС

дисциплина - Механизмы и приспособления для ремонта АМТС

тема - проектирование оборудования для механизации подъемно-транспортных работ

количество страниц - примерно 30

оригинальность -50% (отчет с сайта антиплагиат.ру приложить)

шрифт - 14 pt

крайний срок сдачи - 28.01.2017

дополнительная информация - + чертеж оборудования подъемно-транспортных работ. Формат а4

8 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

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