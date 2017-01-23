Срочно!!!Курсовая по теоретической механике

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Курсовая по теоретической механике ДИСЦИПЛИНА * Теоретическая механика . ТЕМА РАБОТЫ * Задачу (5 вариант) нужно решить 4 способами: принцип даламбера-Лагранжа ;принцип возможных перемешанный;уравнение Лагранжа 2 рода;теорема устойчивости КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ * - ШРИФТ * Times New Roman 14 pt ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 60% КРАЙНИЙ СРОК СДАЧИ РАБОТЫ как можно быстрее

8 лет назад
nik0lka
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8 лет назад
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