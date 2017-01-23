Курсовая работа

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Закрыт2 заявки104 просмотра

Найти минимум функции двумя методами, оценить сходимость методов.

Само задание прикреплю архивом.

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8 лет назад
ARMSNV
32 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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