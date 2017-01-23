Реализация решений задач о размещении предприятий с помощью алгоритм

Предмет – комбинаторная оптимизациязадача о размещении предприятий

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Оригинальность 50-55

Необходимо реализовать решение задачи о размещении предприятий с помощью алгоритма

Джайна -Вазирани и алгоритма двойственного подбора, предложенным в

учебнике на стр. 650-653. В работе должна быть постановка задачи,

формальный пример, математическое решение примера алгоритмом Джайна –

Вазирани(650-651) и алгоритмом двойственного подбора (652-653)

(последовательно описанное по шагам), а также, программная реализация

обоих методов для приведенного примера (скриншот работы программы,

скриншот решение примера обоих алгоритмов, код).

Программа : C++ или Delphi но о­бязательно с помощью ­этих алгаритмов