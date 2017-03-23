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Диплом: Медицина
Здравствуйте.
Нужно написать диплом.
Тема: Анализ проблем пожилого возраста при лечении гипотензивными препаратами " на базе ГКБ 8 (г.Челябинск) ,отделения терапии (кардиологическое отделение для
пациентов с ОКС).
От клиента: руководитель дала рекомендации по поводу того что акцент на иАПФ сделать ,но при этом остальные тоже необходимо осветить гипотензивные.Так же мне нужно по готовности,чтобы вы скинули мне теорию и практику сначала, а потом весь диплом.
Объем: 40 стр.
К работе нужен план на утверждение + презентация и речь на защиту.
Уникальность от 75% по системе антиплагиат.
Срок 7-10 дней.
Интересует цена.
Методичку прилагаем.
Ждем ваших заявок.
Выбранный исполнитель
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