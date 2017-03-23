Диплом: Медицина

Здравствуйте.

Нужно написать диплом.

Тема: Анализ проблем пожилого возраста при лечении гипотензивными препаратами " на базе ГКБ 8 (г.Челябинск) ,отделения терапии (кардиологическое отделение для

пациентов с ОКС).

От клиента: руководитель дала рекомендации по поводу того что акцент на иАПФ сделать ,но при этом остальные тоже необходимо осветить гипотензивные.Так же мне нужно по готовности,чтобы вы скинули мне теорию и практику сначала, а потом весь диплом.

Объем: 40 стр.

К работе нужен план на утверждение + презентация и речь на защиту.

Уникальность от 75% по системе антиплагиат.

Срок 7-10 дней.

Интересует цена.

Методичку прилагаем.

Ждем ваших заявок.