1 глава дипломной

Если сможете взяться только за одну из них, уточняйте при подаче заявки. Срок - вечер воскресенья. Так же пишите стоимость в рублях. №1 курсовая состоит из 2-х частей (теория и практика) Теорию надо написать на тему : ...
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Дипломная + речь на защиту
Тема: становление и эволюция полицейских органов в России. историко-правовой анализ.
Дисциплина: теория государства и право
50 источников, Антиплагиат по антиплагиат.ру от 70%
Объем около 85л
1глава: формирование органов
2глава: советский период, современная реформа
3глава: особенности одного из направлений полицейских органов
Писать, сдавать и оплачивать будем поглавно, на каждую главу срок около 7 дней
Пока пишем 1-ю главу, бюджет 2500руб, срок 7 дней
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