1 глава дипломной

$50
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка113 просмотров
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Дипломная + речь на защиту

Тема: становление и эволюция полицейских органов в России. историко-правовой анализ.

Дисциплина: теория государства и право

50 источников, Антиплагиат по антиплагиат.ру от 70%

Объем около 85л

1глава: формирование органов

2глава: советский период, современная реформа

3глава: особенности одного из направлений полицейских органов

Писать, сдавать и оплачивать будем поглавно, на каждую главу срок около 7 дней

Пока пишем 1-ю главу, бюджет 2500руб, срок 7 дней

9 лет назад
tvoiaelena
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад