Тема: Анализ безопасности электронных платежных систем. Срок 20 дней.
Диплом, аудит
Тема: Бухгалтерский учет и аудит расчетов по оплате труда (на примере коммерческого банка).
Объём работы 70-80 стр, практическая часть -обязательно.
Есть методичка и утверждённый план.
Срок 25 дней.
Заявки фрилансеров
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