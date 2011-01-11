Диплом, аудит

$150
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Закрыт3 заявки144 просмотра

Тема: Бухгалтерский учет и аудит расчетов по оплате труда (на примере коммерческого банка).

Объём работы 70-80 стр, практическая часть -обязательно.

Есть методичка и утверждённый план.

Срок 25 дней.

14 лет назад
bb474
52 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров