Диплом, лизинг

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт2 заявки127 просмотров

Тема: Анализ экономической эффективности инвестиционного проекта

Есть 1 и 2 глава дипломной работы, написанная на реальных материалах.

Диплом сверен с преподавателем и признан качественным.

Нужен автор на 3 главу. Объём 20-25 страниц. Срок 4-5 дней.

Необходимо сделать оценку экономической эффективности проекта описанного во второй главе (лизинг оборудования) и выработать предложения по совершенствованию инвестиционной деятельности компании.

Предприятие из нефте-газового сектора.

14 лет назад
bb474
52 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров