Вид работы: Дипломная работа Предмет: Бухгалтерский учет Тема: Бухгалтерский учет и отчетность граждан, осуществляющих самостоятельную предпринимательскую деятельность.
Диплом, лизинг
Тема: Анализ экономической эффективности инвестиционного проекта
Есть 1 и 2 глава дипломной работы, написанная на реальных материалах.
Диплом сверен с преподавателем и признан качественным.
Нужен автор на 3 главу. Объём 20-25 страниц. Срок 4-5 дней.
Необходимо сделать оценку экономической эффективности проекта описанного во второй главе (лизинг оборудования) и выработать предложения по совершенствованию инвестиционной деятельности компании.
Предприятие из нефте-газового сектора.
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