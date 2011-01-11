Диплом. С# или C++.

Необходимо провести корреляционно-регрессионный анализ прибыли и рентабельности и выделить резервы роста прибыли. Построить график роста прибыли в будущем и добавить линию тренда. Сама курсовая работа готова, по ней нет замечаний, но преподаватель в последнем ...