Диплом. С# или C++.

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Закрыт8 заявок285 просмотров

Тема: "Программа для работы с почтовым сервером"

Подробности в архиве.

Указывайте язык программирования и среду разработки.

Нужна только программа с комментариями.

Интересует цена и срок выполнения работы.

Оплата после проверки работы, либо через СБС.

14 лет назад
MVK
44 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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