Диплом по бухгалтерскому учету

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Закрыт6 заявок158 просмотров

Вид работы: Дипломная работа

Предмет: Бухгалтерский учет

Тема: Бухгалтерский учет и отчетность граждан, осуществляющих самостоятельную предпринимательскую деятельность.

14 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
56 отзывов(-3)

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Нет заявок фрилансеров