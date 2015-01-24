Диплом бух учет (261)

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Тема (суть): Уч-ет осн-овных ср-едств и ан-ализ эффек-тивности их использо-вания

подробное ТЗ во вложении

9 лет назад
gemkirill
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад