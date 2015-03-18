Диплом Экономика и управление на предприятии

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен4 заявки151 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Дипломная работа

Тема: Развит-ие нов-ых у-слуг в сфе-ре гости-ничного хоз-яйства горо-да Моск-вы (на при-мере гос-тиницы -ХХХ)

Предмет: Экон-омика и управ-ление на предп-риятии (тур-изм и го-стиничное хозя-йство)

Срок сдачи: 20 дней

Страниц: не более 100

Антиплагиат от 80%

подробнее во вложении

9 лет назад
gemkirill
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
MarryVar
Мария 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
9 лет назад
$90
20 дней
Пока в процессе, но уверен, что все будет хорошо! С Марией всегда приятно работать!
Замечательный заказчик!!!На данном этапе все, как всегда, ок, но проект пока не завершен.