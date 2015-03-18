Диплом Экономика и управление на предприятии

Нужно выполнить дипломную работу по праву. Тему напишу автору. АП от 70-80 %. Срок выполнения от 1-1,5 месяца. Сдача по главам, оплата после проверки. Пишите кто хорошо разбирается и и специализируется на праве. Нужна ...