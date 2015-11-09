Дипломная по праву

$88
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен9 заявок222 просмотра
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Нужно выполнить дипломную работу по праву. Тему напишу автору. АП от 70-80 %. Срок выполнения от 1-1,5 месяца. Сдача по главам, оплата после проверки. Пишите кто хорошо разбирается и и специализируется на праве. Нужна качественная и уникальная работа.Цена 5600 руб. Жду Ваших предложений.

9 лет назад
avtoram-rabot
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
oxi230284
Оксана 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад
$88
30 дней
С Оксаной работаем уже не первый раз. Оксана отличный специалист по праву. Все работы выполняются качественно и сдаются точно в срок. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество
Рекомендую Ольгу в качестве заказчика! Довольна сотрудничеством: четкая постановка задачи, оплата в срок!