Дипломная по праву

Объем 60 страниц+литра и приложения АП 80% Диплом с речью на защиту остальное в методичке цена из расчета 1 уе=60 руб. сроки обсуждае
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Нужно выполнить дипломную работу по праву. Тему напишу автору. АП от 70-80 %. Срок выполнения от 1-1,5 месяца. Сдача по главам, оплата после проверки. Пишите кто хорошо разбирается и и специализируется на праве. Нужна качественная и уникальная работа.Цена 5600 руб. Жду Ваших предложений.
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