Дипломная по банку

есть две главы диплома, к которым преподаватель выдал замечания. Надо замечания подправить, дописать третью главу, введение, заключение, чтобы на выходе была полноценная дипломная работа. АП от 85% Срок 4 дня. Текущий вариант работы и замечания во вложении.