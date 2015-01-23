Дипломная по банку

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт6 заявок171 просмотр
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Объем 60 страниц+литра и приложения

АП 80%

Диплом с речью на защиту

остальное в методичке

цена из расчета 1 уе=60 руб.

сроки обсуждае

9 лет назад
seni4ka
Елена 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад