Дипломная - сельскохозяйственные машины

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Технология машиностроения. Нужно выполнить дипломную по направлению «Агроинженерии», по дисциплине «Сельскохозяйственные машины». Тематика: Организация транспортных работ во время посевной с разработкой.

9 лет назад
ylunu
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад