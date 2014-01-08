Диплом,мероприятия по cпoнcopcкoй пoмoщи нaceлeнию

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Pa3pa6oткa Mepoпpиятий пo oкa3aнию cпoнcopcкoй пoMoщи нaceлeнию

спец-ть ГМУ

80 страниц

план на утв-е в теч суток

далее преддиплом(35 стр, использовать во 2 главе по максимуму)

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2 мес

стоимость?

10 лет назад
serg11235
Сергей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 дней назад
Выбранный исполнитель
bringlight
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$180
67 дней
Григорий, благодарю за работу! Все хорошо.
Сергей Логунов – надежный заказчик и прекрасный человек. Спасибо за предоставленную возможность поработать. Рекомендую