Диплом,сoвepшeнcтвoвaниe cиcтeмы мoтивaции пepc-ла

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт7 заявок155 просмотров
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Coвepшeнcтвoвaниe cиcтeMы Moтивaции пepcoнaлa opгaни3aции

на 80 страниц

преддиплом нужен(35 стр), потом пойдет во 2-ю главу

план на утв-е в теч суток

сдача по главам

2 месяца

стоимость?

10 лет назад
serg11235
Сергей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 дней назад