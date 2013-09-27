Диплом,сoвepшeнcтвoвaниe cиcтeмы мoтивaции пepc-ла

Тема:«Проектирование промышленной ТЭС для целюлозо-бумажного комбината». объем не важен, главное чтобы все посчитано было. на антиплагиате не проверяют, главное чтобы в соответствии с заданием. задание прикреплено. методичка прикреплена. Предлагайте цену.