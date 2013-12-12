Диплом по логистике

вуз : НГТУ им. Р.Е. Алексеева

Предмет : логистика

Тип работы : диплом

Тема работы : Создание системы логистического сопровождения производства автомобиля "Мерседес Спринтер" на заводе "Группы "ГАЗ"

Количество страниц : 60 стр. необходимо написать (3 главы по 20 стр. каждая), введение и заключение не нужно

Срок выполнения : 20 дней, по 10 дней на каждую главу. 14 шрифт 1 интервал, или 12 шрифт 1,5 интервал

Комментарии : Есть таблицы по комплектующим, Концепция организация производства составленная компанией Daimler, если необходимо – вышлю.

Важно: поэтапная сдача работы!!!!!!!!!!!!!!!!!! Утверждение по главам!

Главы экология, экономика и 1 глава 1 Анализ рынка грузовых автомобилей малой грузоподъемности делать не нужно, все уже утверждено преподавателем!

60 стр. необходимо написать (3 главы по 20 стр. каждая), введение и заключение не нужно

Файл Содержание уточненное содержит подробную инфо по каждой главе, что необходимо рассмотреть