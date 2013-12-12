тема. "Методика преподавания русской литературы в 11 классе. Лирика Пастернака" То есть, как грамотно провести урок литературы в 11 классе по теме "лирика Пастернака" обьем: 25-30
Диплом по логистике
вуз : НГТУ им. Р.Е. Алексеева
Предмет : логистика
Тип работы : диплом
Тема работы : Создание системы логистического сопровождения производства автомобиля "Мерседес Спринтер" на заводе "Группы "ГАЗ"
Количество страниц : 60 стр. необходимо написать (3 главы по 20 стр. каждая), введение и заключение не нужно
Срок выполнения : 20 дней, по 10 дней на каждую главу. 14 шрифт 1 интервал, или 12 шрифт 1,5 интервал
Комментарии : Есть таблицы по комплектующим, Концепция организация производства составленная компанией Daimler, если необходимо – вышлю.
Важно: поэтапная сдача работы!!!!!!!!!!!!!!!!!! Утверждение по главам!
Главы экология, экономика и 1 глава 1 Анализ рынка грузовых автомобилей малой грузоподъемности делать не нужно, все уже утверждено преподавателем!
60 стр. необходимо написать (3 главы по 20 стр. каждая), введение и заключение не нужно
Файл Содержание уточненное содержит подробную инфо по каждой главе, что необходимо рассмотреть
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