Диплом по маркетингу

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Закрыт6 заявок165 просмотров

Тема - Исследование мерчендайзинга на предприятии

У компании есть свой сайт www.luding.ru там тоже есть достаточно интересная информация, которая может пригодится. Общее описание компании брала именно оттуда

14 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
56 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

Marirusa
Марина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$170
15 дней

Заявки фрилансеров

Marirusa
Марина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад