Тема: Бухгалтерский учет и аудит расчетов по оплате труда (на примере коммерческого банка). Объём работы 70-80 стр, практическая часть -обязательно. Есть методичка и утверждённый план. Срок 25 дней.
Диплом по маркетингу
Тема - Исследование мерчендайзинга на предприятии
У компании есть свой сайт www.luding.ru там тоже есть достаточно интересная информация, которая может пригодится. Общее описание компании брала именно оттуда
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